الأمير أباظة يعلن تفاصيل الدورة 33 لمهرجان الإسكندرية السينمائي - صور

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، تفاصيل الدورة الثالثة والثلاثين للمهرجان المقرر انطلاقها في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وقال أباظة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة المهرجان اليوم الأربعاء بالإسكندرية: إنه كان من المقرر تنظيم المهرجان في سبتمبر الماضي، غير أن سبب تأجيله جاء ليتزامن مع ذكرى احتفالات حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى أن هذا التوقيت سيتيح لطلبة الجامعات المشاركة بحضور ندوات المهرجان بعد عودتهم من إجازة الصيف.

وأشار إلى أن المهرجان سيشهد مشاركة قوية من حيث عدد الأفلام والتي بلغت 80 فيلمًا من 25 دولة، كما سيتضمن المهرجان 3 مسابقات وبمشاركة نجوم عالمية؛ لافتًا إلى أنه سيشهد دعمًا من قطاعات مختلفة منها وزارة الثقافة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومكتبة الإسكندرية.

وأضاف، أن الدورة الحالية ستحمل اسم النجم حسين فهمي، وستشهد تكريم عدد من النجوم، منهم الفنانة صفية العمري والمخرج خالد يوسف والناقدة نعمة الله حسين ومدير التصوير عصام فريد، بالإضافة إلى عدد من الفنانين العرب والأجانب، منهم فريد بوغدير والمخرج الفلسطيني ميشيل خليفي.

وأوضح أن الفنانة بوسي ستكون رئيس لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للفيلم العربي، فيما سيكون كل من المنتج مدحت العدل والفنانين منذر رحباني وأحمد شنة ضمن لجان تحكيم المسابقات الثالثة.