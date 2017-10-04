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مرور الجيزة يشن حملة أعلى محور المنيب

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مصراوي Masrawy

مرور الجيزة يشن حملة أعلى محور المنيب

07:25 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

مرور الجيزة يشن حملة أعلى محور المنيب

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

نفذ رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء طارق حجاج، حملة مكبرة بمنطقة محور المنيب.

وأسفرت الحملة عن إزالة كشك تحت الإنشاء، فاترينة شاي، 18 عرق خشب، وضبط 250 إطار سيارة مستعملة، علاوة على سحب 13 رخصة، و10 مخالفات نموذج 125.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء هشما العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة المختصة.

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