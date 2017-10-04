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تفحم سيدة وأطفالها الثلاثة حاصرتهم النيران داخل شقة بالزيتون

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مصراوي Masrawy

تفحم سيدة وأطفالها الثلاثة حاصرتهم النيران داخل شقة بالزيتون

07:09 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

تفحم سيدة وأطفالها الثلاثة حاصرتهم النيران داخل شقة بالزيتون

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان:

اندلع حريق هائل داخل شقة بمنطقة الزيتون، مساء اليوم الأربعاء، ما أسفر عن تفحم سيدة وأطفالها الثلاثة داخل الشقة نتيجة محاصرة النيران لهم داخل غرف الشقة.

وتلقى اللواء علاء عبدالظاهر مساعد وزير الداخلية مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة إخطاراً من شرطة النجدة وأمر بالدفع بـ3 سيارات إطفاء وعقب السيطرة على النيران ومنع خطر امتدادها، عثر رجال المطافئ على جثث السيدة وأطفالها الثلاثة داخل الشقة، وسنوافيكم بالتفاصيل.

 

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