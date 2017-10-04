الأمم المتحدة: المساعدات الدولية المقدمة لجزر الكاريبي ضئيلة

نيويورك - (د ب أ):

أعرب انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي لم يدعم جزر الكاريبي بعد الأعاصير المدمرة، بشكل كاف.

وقال جوتيريش اليوم الأربعاء أمام صحفيين: "يتعين علي للأسف أن أقول إن رد الفعل برمته كان سيئا، وأنا أحث المانحين برد فعل أكثر كرما خلال الأسابيع المقبلة".

ورأى جوتيريش أن العالم ملزم بمساعدة الجزر الصغيرة للتكيف مع " التأثيرات المناخية التي لا يمكن تجنبها".

كانت أعاصير "هارفي" و"إرما" و"ماريا"، التي تتسم بقوة غير عادية، تسببت، خلال الأسابيع الماضية، في إحداث تدمير شديد لأجزاء من الكاريبي والولايات المتحدة.

وقال جوتيريش إنه منذ ذلك الوقت، قدمت الولايات المتحدة وشركاء لها إلى المنطقة المنكوبة 16 طنا من المواد الغذائية، وثلاثة ملايين قرص لتنقية مياه الشرب، و3000 خزان مياه، و2500 خيمة.

كانت الأمم المتحدة قد ناشدت الدول المانحة تقديم تبرعات بقيمة نحو 114 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

ويعتزم جوتيريش التوجه إلى المنطقة المنكوبة يوم السبت المقبل حيث سيطلع على حجم الدمار في جزر انتيجوا وباربودا ودومينيكا.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن من الممكن أن تصل تكلفة عملية إعادة الإعمار إلى مليار دولار لكل جزيرة.