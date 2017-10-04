أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: المساعدات الدولية المقدمة لجزر الكاريبي ضئيلة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: المساعدات الدولية المقدمة لجزر الكاريبي ضئيلة

07:22 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الأمم المتحدة: المساعدات الدولية المقدمة لجزر الكاريبي ضئيلة

نيويورك - (د ب أ):

أعرب انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي لم يدعم جزر الكاريبي بعد الأعاصير المدمرة، بشكل كاف.

وقال جوتيريش اليوم الأربعاء أمام صحفيين: "يتعين علي للأسف أن أقول إن رد الفعل برمته كان سيئا، وأنا أحث المانحين برد فعل أكثر كرما خلال الأسابيع المقبلة".

ورأى جوتيريش أن العالم ملزم بمساعدة الجزر الصغيرة للتكيف مع " التأثيرات المناخية التي لا يمكن تجنبها".

كانت أعاصير "هارفي" و"إرما" و"ماريا"، التي تتسم بقوة غير عادية، تسببت، خلال الأسابيع الماضية، في إحداث تدمير شديد لأجزاء من الكاريبي والولايات المتحدة.

وقال جوتيريش إنه منذ ذلك الوقت، قدمت الولايات المتحدة وشركاء لها إلى المنطقة المنكوبة 16 طنا من المواد الغذائية، وثلاثة ملايين قرص لتنقية مياه الشرب، و3000 خزان مياه، و2500 خيمة.

كانت الأمم المتحدة قد ناشدت الدول المانحة تقديم تبرعات بقيمة نحو 114 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

ويعتزم جوتيريش التوجه إلى المنطقة المنكوبة يوم السبت المقبل حيث سيطلع على حجم الدمار في جزر انتيجوا وباربودا ودومينيكا.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن من الممكن أن تصل تكلفة عملية إعادة الإعمار إلى مليار دولار لكل جزيرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدين الهجوم على مجمع محاكم مصراتة

    أخبار

  • المعارضة الإيرانية تنظم مؤتمرا لدعم حقوق الإنسان في إيران بدعم ألماني

    أخبار

  • صحيفة: الكويت توافق على عرض العراق استيراد الغاز مقابل التعويضات

    أخبار

  • تقرير أممي: تزايد هجمات المتطرفين الاسلاميين في مالي

    أخبار

إعلان

f39f909f97.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري