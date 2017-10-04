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فيديو وصور- لحظة وصول الملك سلمان إلى موسكو

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مصراوي Masrawy

وصور- لحظة وصول الملك سلمان إلى موسكو

07:21 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

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(مصراوي):

نشرت قناة "" مقطع فيديو يرصد لحظة وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو على رأس وفد رفيع، في أول زيارة لملك سعودي إلى .

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية صورًا ترصد لحظة وصول طائرة العاهل السعودي في مطار فنوكوفو الدولي جنوب غرب العاصمة الروسية، في مستهل الزيارة التي وصفت بالتاريخية.

وكان الملك سلمان عبر خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، أمس الثلاثاء، عن تطلعه أن تحقق زيارته لروسيا الاتحادية ومباحثاته مع الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين في روسيا ما يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين".

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مصراوي Masrawy

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