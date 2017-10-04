ضبط عاطلين بحوزتهما 3 كيلو ونصف "حشيش" و"هيروين" قبل ترويجها بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

نجح ضباط مباحث مكتب مكافحة مخدرات بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، في ضبط عاطلين؛ بحوزتهما كمية من جوهر "الحشيش" ومسحوق "الهيروين" المُخدر، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة المكتب.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "صبحي.ش.إ" 57 عامًا، عاطل، و"السيد.م.م.س، مُقيم بقرية "شبرا النخلة" ببلبيس؛ بحوزته 30 طربة لمُخدر "الحشيش" تزن حوالي 3 كيلو جرام.

كما ضُبط "إبراهيم.ع.ص" 22 عامًا، عاطل، مقيم بمشتول السوق؛ بحوزته 500 جرام من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.