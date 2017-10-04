أخبار عاجلة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط عاطلين بحوزتهما 3 كيلو ونصف "حشيش" و"هيروين" قبل ترويجها بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط عاطلين بحوزتهما 3 كيلو ونصف "حشيش" و"هيروين" قبل ترويجها بالشرقية

07:15 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

نجح ضباط مباحث مكتب مكافحة مخدرات بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، في ضبط عاطلين؛ بحوزتهما كمية من جوهر "الحشيش" ومسحوق "الهيروين" المُخدر، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة المكتب.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "صبحي.ش.إ" 57 عامًا، عاطل، و"السيد.م.م.س، مُقيم بقرية "شبرا النخلة" ببلبيس؛ بحوزته 30 طربة لمُخدر "الحشيش" تزن حوالي 3 كيلو جرام.

كما ضُبط "إبراهيم.ع.ص" 22 عامًا، عاطل، مقيم بمشتول السوق؛ بحوزته 500 جرام من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

    أخبار

  • بالصور.. جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 39 بكلية الصيدلة

    أخبار

  • السيطرة على حريق مخزن أخشاب بالشرقية

    أخبار

  • مصرع شخص أسفل عجلات سيارة "ترحيلات" في الشرقية

    أخبار

إعلان

4737f62d0d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال

"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم