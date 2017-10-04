بسبب تأخر قطارين.. محافظ المنيا يدفع بـ 15 أتوبيسًا لمواجهة الزحام بالمواقف (صور)

المنيا - ريمون الراوي:

قرر عصام البديوي، محافظ المنيا، الدفع بعدد 15 أتوبيسًا من مشروع النقل الجماعي التابع للمحافظة، وذلك للمشاركة في نقل المواطنين من موقف الكوبري العالي، إلى المراكز والقرى، وذلك بسبب حدوث تكدس للمواطنين بموقف الكوبري العالي غرب مدينة المنيا، نتيجة لتأخر قطارين عن موعدهما، ولعدم وجود سيارات كافية لنقل المواطنين بموقف الكوبري العالي.

يأتي ذلك خلال مرور المحافظ بحي غرب المدينة لمعاينة عدد من الأماكن بغرض إنشاء مجمع مواقف لسيارات الأجرة.

من جانبه، وجه مدير إدارة مرور المنيا سائقي السيارات لنقل المواطنين إلى المراكز التابعة لهم، للحد من التكدس المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين.

كما وجه المحافظ مدير مشروع المواقف للعمل على تقديم الدعم والمساندة لإدارة المرور، للتيسير على المواطنين والوصول إلى مراكزهم مع عطلة نهاية الأسبوع.