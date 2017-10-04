بسبب تأخر قطارين.. محافظ المنيا يدفع بـ 15 أتوبيسًا لمواجهة الزحام بالمواقف (صور)
بسبب تأخر قطارين.. محافظ المنيا يدفع بـ 15 أتوبيسًا لمواجهة الزحام بالمواقف (صور)
07:11 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
الرقابة الإدارية بأسوان توقف طبيبًا وتحيله للتحقيق
المنيا - ريمون الراوي:
قرر عصام البديوي، محافظ المنيا، الدفع بعدد 15 أتوبيسًا من مشروع النقل الجماعي التابع للمحافظة، وذلك للمشاركة في نقل المواطنين من موقف الكوبري العالي، إلى المراكز والقرى، وذلك بسبب حدوث تكدس للمواطنين بموقف الكوبري العالي غرب مدينة المنيا، نتيجة لتأخر قطارين عن موعدهما، ولعدم وجود سيارات كافية لنقل المواطنين بموقف الكوبري العالي.
يأتي ذلك خلال مرور المحافظ بحي غرب المدينة لمعاينة عدد من الأماكن بغرض إنشاء مجمع مواقف لسيارات الأجرة.
من جانبه، وجه مدير إدارة مرور المنيا سائقي السيارات لنقل المواطنين إلى المراكز التابعة لهم، للحد من التكدس المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين.
كما وجه المحافظ مدير مشروع المواقف للعمل على تقديم الدعم والمساندة لإدارة المرور، للتيسير على المواطنين والوصول إلى مراكزهم مع عطلة نهاية الأسبوع.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصرع مسجل خطر متهم بإطلاق النيران على ضابطي شرطة بالمنيا
-
مدير "أزمات الوزارء" عن تجربة المنيا للتصدي للسيول: أفضل من ألمانيا
-
بالصور.. فعاليات اليوم الثاني للتدريب على الكوارث الطبيعية بالمنيا
-
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في تصادم مروري بالمنيا
إعلان
إعلان