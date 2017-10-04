هروب متهم أثناء عرضه على النيابة بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام من جهودها لسرعة ضبط أحد المتهمين بحيازة وإتجار مواد مخدرة، بعد هروبه من محكمة شربين الجزئية أثناء عرضة على النيابة العامة، اليوم الأربعاء.

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا يفيد بهرب "السيد.م" من ديوان محكمة شربين، بمحافظة الدقهلية، أثناء عرضه على النيابة العامة.

انتقل الرائد محمد حسن الأرضي، رئيس مباحث شربين إلى مكان الواقعة، وتبين تمكن المتهم من فك الكلابشات الحديدية من يديه، وفر هاربًا من ديوان المحكمة قبيل العرض.

تحرّر محضر بالواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب.