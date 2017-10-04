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محافظ سوهاج يدعو الأهالي لإنهاء الخلافات الثأرية

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محافظ سوهاج يدعو الأهالي لإنهاء الخلافات الثأرية محافظ سوهاج يدعو الأهالي لإنهاء الخلافات الثأرية

التحرير

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شهد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، جلسة صلح بين أبناء العمومة من عائلة "مازن" بقرية الأحايوة شرق مركز أخميم.

ونشبت الخصومة الثأرية بين أبناء العمومة منذ 3 سنوات تقريبًا، بسبب خلافات الجيرة على الأراضي الزراعية، قتل على أثر ذلك أحد أفراد العائلة، وتم الحكم على القاتل بالحبس لمدة خمس سنوات.

وقدم أهالي القاتل «الكفن» طالفا الصفح، لإنهاء الصراع وسط فرحة عارمة من الأهالي والحضور من عواقل العائلات وكبار العمد والمشايخ.

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وحضر مراسم الصلح اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة البحث الجنائى، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين وعمد ومشايخ وكبار العائلات بالقرية والقرى المجاورة.

وقال المحافظ في كلمته إن المحافظة تهتم بالتعاون مع مديرية الأمن بالارتقاء بمستوى المنظومة الأمنية والقضاء على ظاهرة الخصومات الثأرية بين عائلات سوهاج، وفي إطار مبادرة «سوهاج خالية من الخصومات الثأرية».

ووجه عبد المنعم الشكر لأبناء العمومة الواحدة طرفي المصالحة، ولجنة المصالحات ورجال الأمن ورجال الدين وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة فى إتمام هذا الصلح داعيًا إلى طرح الخلافات ونبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار وضمان مستقبل أفضل لأبنائنا وضرورة التعاون من أجل القضاء على ظاهرة الثأر بسوهاج وإتمام باقى المصالحات بالمحافظة.

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التحرير

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