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«تعليم أسيوط» تشن حملات تفتيشية على المدارس بـ«الأتوبيس الطائر»

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«تعليم أسيوط» تشن حملات تفتيشية على المدارس بـ«الأتوبيس الطائر» «تعليم أسيوط» تشن حملات تفتيشية على المدارس بـ«الأتوبيس الطائر»

التحرير

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كتب ـ محمد ممدوح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط عن تكثيف جولات المتابعة والتفتيش بالمدارس، من خلال توفير «الأتوبيس الطائر».

وذكر بيان للمديرية اليوم الأربعاء أن «الأتوبيس الطائر» يضم لجنة مكونة من 23 من قيادات التعليم الثانوي العام والفني والإعدادى والابتدائي، بالإضافة إلى موجهي عموم مختلف المواد الدراسية بالإضافة إلى التوجيه المالى والإدارى وأمن المديرية، لتفقد مدارس المحافظة.

وأشار البيان أن اللجنة بدأت عملها بتفقد مدارس إدارة منفلوط التعليمية.

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وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، في بيان له، إنه تم وضع آليات عمل للجنة المشاركة بـ«الأتوبيس الطائر»، بأن تعمل على مدار 4 أيام من كل أسبوع لتغطي أكبر عدد من مدارس الإدارة المستهدفة بالزيارة، بواقع مدرستين لكل مرحلة تعليمية ومدرستين لكل توجيه.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن هدف اللجنة ليس تصيد الأخطاء ولكن الوقوف عليها وتقويمها وكذلك إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التى تواجه العمل بالمدارس بعيدا عن المسارات التقليدية وبذل الجهد لتعديل المسار مع من يثبت تقصيره فى أداء مهام وظيفته.

ونوه إلى أن جولات الأتوبيس ستكون مفاجئة وعلى مدار العام الدراسي لتحقيق الانضباط داخل المؤاسسات التعليمية ولاكتشاف السلبيات ووضع الحلول والعلاج المناسب لها.

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التحرير

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