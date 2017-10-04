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اكتشاف إصابة جديدة بـ«حمى الضنك» في أسوان

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اكتشاف إصابة جديدة بـ«حمى الضنك» في أسوان اكتشاف إصابة جديدة بـ«حمى الضنك» في أسوان

التحرير

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كشف أطباء بمستشفى أسوان العام إصابة حالة جديدة بفيروس حمى الضنك لشخص قدم من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

من جانبه قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الشخص بدأ يشعر بارتفاع فى درجة حرارته وبعد أن عاد إلى مقر إقامته بمركز دراو ظهرت عليه باقي أعراض الحمى.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه نظرًا للاهتمام الشديد برصد الحالات المصابة، فقد تم حجز المريض ونقله إلى مستشفى حميات أسوان لعمل الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة وعلاجه.

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وأوضح حنفى أن الثلاث حالات المصابة بحمى الضنك غادرت اليوم مستشفى حميات أسوان بعد تماثلهم للشفاء تمامًا.

وانتشرت حمى الضنك خلال الأيام القليلة الماضية فى مدن البحر الأحمر خاصة مدينة القصير، ووصلت أيضا إلى عدد من المحافظات.
 
وتشمل أعراض المرض التى تبدأ عادة من أربعة إلى ستة أيام بعد العدوى وتستمر لمدة تصل إلى 10 أيام، ارتفاعا فى درجة الحرارة وصداعا شديدا وألما خلف العينين وآلاما بالمفاصل والعضلات وإعياءً وغثيانًا وقيئًا وطفحًا جلديا الذى يظهر بعد يومين إلى خمسة أيام من ظهور الحمى، ونزيفًا معتدلًا مثل نزيف الأنف واللثة أو كدمات سهلة.

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التحرير

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