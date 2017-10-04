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"أمن الدولة" تؤجل التحقيق مع اثنين من المتهمين برفع "علم المثليين" بحفل التجمع

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مصراوي Masrawy

"أمن الدولة" تؤجل التحقيق مع اثنين من المتهمين برفع "علم المثليين" بحفل التجمع

07:02 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

علم المثليين

كتب- طارق سمير:

أجلت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء، مساء اليوم الأربعاء، التحقيق مع "س.ح"، و"أ،ع"، ليومي السبت والأحد المقبلين، في واقعة رفع علم المثليين "الرينبو" في حفل الفرقة الموسيقية "مشروع ليلي"، الأسبوع الماضي.

وقال المحامي عمرو محمد، دفاع المتهمين، إن المتهمين لم يخضعوا للتحقيقات اليوم، واكتفت النيابة بالتأجيل للتحقيق مع كل منهما على حدة.

كانت نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد ضياء، الإثنين الماضي، بحبس كل من "أ.ع"، و"س.ح" 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك في واقعة رفع "علم الرينبو" في حفل الفرقة الموسيقية "مشروع ليلي"، الأسبوع الماضي.

وألقت قوات الأمن -في وقت سابق- القبض على المتهم الأول بمحل سكنه بمحافظة دمياط، والثانية بمنزلها بمنطقة السيدة زينب.

وأكد عمرو محمد،أن النيابة أسندت للمتهم الأول تهمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بطرق علانية.

ولفت المحامي إلى أن 3 اتهامات أسندت للمتهمة الثانية وهي: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور في مكان عام.

من جانبه أكد مصدر قضائي أن نيابة أمن الدولة استمعت لأقوال أحمد مهران، أستاذ القانون العام، في البلاغ المقدم منه، للتحقيق في الواقعة، مشيرًا إلى أنه طالب خلال التحقيقات بضرورة التصدي لتلك الظواهر التي تسئ لسمعه والمجتمع، وضرورة التحقيق مع مالك المول والمطرب الرئيسي في واقعة "حفل المثليين".

وأوضح المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"مصراوي"- أن نيابة أمن الدولة تسلمت التحريات الأولية، واستمعت لأقوال مقدم البلاغ، ومن ثم واجهت المتهمين لسؤالهما عن الواقعة. يُشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيقات في واقعة الاحتفال الذي أقيم من قبل مجموعة من المثليين بالتجمع الخامس بمول "كايروفيستفال".

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