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السيسي يهنئ ميركل بعد فوزها بولاية رابعة

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مصراوي Masrawy

يهنئ ميركل بعد فوزها بولاية رابعة

07:05 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

السيسي يهنئ ميركل بعد فوزها بولاية رابعة

الرئيس السيسي و المستشارة الالمانية

القاهرة - مصراوي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث وجه لها الرئيس التهنئة بمناسبة فوزها بولاية رابعة، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق في ولايتها القادمة.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان صحفي، أن السيسي أعرب عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الوحدة الألمانية الموافق أمس 3 أكتوبر الجاري، مؤكداً تطلع لمواصلة العمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بما يرقى لطموحات الشعبين.

وأوضح أن المستشارة الألمانية أعربت عن تقديرها لتهنئة الرئيس، مؤكدةً حرصها على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية القوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.

كما أكدت "ميركل" أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وكذا تعزيز الجهود المشتركة للتعامل مع التحديات المختلفة.

ولفت البيان إلى أن الاتصال تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة. وتم كذلك التطرق إلى التطورات على صعيد بعض القضايا الإقليمية، حيث تم الاتفاق على مواصلة التشاور بين البلدين إزاء هذه الملفات بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

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مصراوي Masrawy

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