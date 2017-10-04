العربية: السعودية وروسيا توقعان اتفاقيات للتعاون النفطي بـ3 مليارات دولار
العربية: السعودية وروسيا توقعان اتفاقيات للتعاون النفطي بـ3 مليارات دولار
06:59 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
الملك سلمان و الرئيس الروسي
(مصراوي):
ذكر موقع "العربية نت" أن السعودية وروسيا وقعتا اتفاقيات للتعاون النفطي بقيمة 3 مليارات دولار خلال زيارة الملك سلمان للسعودية التي بدأها اليوم بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو على رأس وفد رفيع، في أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا.
وحطت طائرة العاهل السعودي في مطار فنوكوفو الدولي جنوب غرب العاصمة الروسية، في مستهل الزيارة التي وصفت بالتاريخية.
وكان الملك سلمان عبر خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، أمس الثلاثاء، عن تطلعه أن تحقق زيارته لروسيا الاتحادية ومباحثاته مع الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين في روسيا ما يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين".
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