لأول مرة «جوزيه» فى الزمالك (صورة)

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تواجد البرتغالى، مانويل جوزيه المستشار الفني لمدرسة الكرة والبراعم لنادي وادى دجلة والمدير الفني الأسبق للأهلي، فى مقر نادي الزمالك بشارع جامعة الدول العربية.

وكان في استقبال «جوزيه»، كلًا من فاروق جعفر وغانم سلطان وأيمن عز الدين مدير الملاعب بالنادي، كما تواجد أيضًا اسلام شكري مدير عام مدارس قطاع البراعم بوادي دجلة ووائل رياض شيتوس لاعب الأهلي السابق، والمدير الفني للبراعم بدجلة.

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وينظم قطاع البراعم بالقلعة البيضاء مهرجان مع نادي وادي دجلة بإقامة أكثر من مباراة ودية بين فرق الناشئين من مواليد 2004 حتى مواليد 2007.

