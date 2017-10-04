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هانى شكري يطعن على لائحة الزمالك

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هانى شكري يطعن على لائحة الزمالك هانى شكري يطعن على لائحة الزمالك

التحرير

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كتب-كريم قماح

تقدم هانى شكرى عضو مجلس إدارة نادى السابق بشكوى رسمية لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى ، يطعن فيها على نتائج الجمعية العمومية الأخيرة لنادى الزمالك والتى جرى فيها اعتماد لائحة النظام الأساسى للنادى.

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وتحمل الشكوى الرسمية رقم 11 لسنة 1 ق ايداع بتاريخ 4 أكتوبر 2017 ، وطالب فيها هانى شكرى بصفه مستعجلة وقف تنفيذ قرار اللجنة الأوليمبية برقم 50 لسنة 2017 الخاص بإعتماد لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك ، مؤكداً أن اجراءات الجمعية العمومية باطلة ، بسبب المخالفات القانونية فى إجراءات الدعوة للانعقاد وعدم الإشراف الكامل على إجراءات الجمعية، وحذف عدد من أعضاء النادي من قوائم التصويت بالمخالفة للقانون، وعدم حيادية اللجنة المشرفة على الانتخابات، لأن تشكيلها يتضمن أعضاء بالنادي، وهو أمر يخالف اللوائح، فضلًا عن وجود أعضاء محالين للجان تأديبية بسبب مخالفات إدارية وقعت بالقلعة البيضاء، بخلاف افتقار عملية التصويت لمعايير النزاهة.

وكان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق قد أقام الأسبوع الماضى بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها ببطلان إجراءات الجمعية العمومية للأبيض، التي جري التصويت خلالها على لائحة النظام الأساسي.
 

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التحرير

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