​خلال لقاءه مسؤولي بنك التنمية الأفريقي.. رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وفدًا من بنك التنمية الأفريقي، ضم الدكتور سامي سعد زغلول، المدير التنفيذي لمصر لدى البنك، والدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

رحب رئيس الوزراء بأعضاء وفد بنك التنمية الأفريقي، مشيرًا إلى التعاون المثمر والبناء القائم بين البنك والحكومة المصرية لتمويل تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمصر، موضحاً حرص الحكومة على الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار بشكل مستمر.

من جانبه، أكد الوفد استعداد بنك التنمية الأفريقي لزيادة حجم التعاون مع مصر لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية، مشيدين بما حققه الاقتصاد المصري من تقدم ملحوظ، وهو ما جاء نتاج لما تتبنى الحكومة من برامج اصلاحية طموحة تهدف إلى الارتقاء بمستوى اداء الاقتصاد القومى، وتناول اللقاء الاجراءات التي تتم خلال الفترة الحالية تمهيداً لاستلام الشريحة الثالثة من التمويل الميسر الذى يقدمه البنك والتي تبلغ 500 مليون دولار.

من ناحية أخرى شدد رئيس الوزراء، على أن ما تقوم به الحكومة من إصلاحات لا تقتصر على الجانب الاقتصادى فقط بل تمتد لتشمل الاصلاح الإداري أيضاً، مؤكداً حرصها على الارتقاء بمستوى كفاءة وقدرة الجهاز الإداري للدولة، بما يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وطالب رئيس الوزراء في هذا الصدد بإمكانية أن تتضمن استراتيجية البنك تجاه مصر تقديم الدعم الفني والاستفادة من خبراته في هذا المجال، لما يتطلبه هذا الملف من جهد ووقت.

كما طالب رئيس الوزراء وفد بنك التنمية الأفريقي بدارسة امكانية التوسع في مجالات التعاون، بحيث تشمل قطاعات السكك الحديدية والصحة والتعليم ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى، هذا إلى جانب التوسع في المشروعات المتعلقة بمجال الطاقة والبترول والغاز الطبيعى.