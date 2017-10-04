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زيارة الملك سلمان إلى روسيا (بث مباشر)

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مصراوي Masrawy

زيارة الملك سلمان إلى (بث مباشر)

06:52 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

زيارة الملك سلمان إلى روسيا (بث مباشر)

الملك سلمان

(مصراوي):

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو على رأس وفد رفيع، في أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا.

ونشر موقع "روسيا اليوم" بث مباشر لزيارة العاهل السعودي إلى روسيا.

وحطت طائرة العاهل السعودي في مطار فنوكوفو الدولي جنوب غرب العاصمة الروسية، في مستهل الزيارة التي وصفت بالتاريخية.

وكان الملك سلمان عبر خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، أمس الثلاثاء، عن تطلعه أن تحقق زيارته لروسيا الاتحادية ومباحثاته مع الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين في روسيا ما يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين".

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مصراوي Masrawy

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