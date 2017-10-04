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الملك سلمان يصل موسكو في زيارة تستغرق عدة أيام

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مصراوي Masrawy

الملك سلمان يصل موسكو في زيارة تستغرق عدة أيام

06:43 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الملك سلمان يصل موسكو في زيارة تستغرق عدة أيام

الملك سلمان

القاهرة - (مصراوي):

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وسيتم خلال الزيارة التاريخية بحث قضايا المنطقة والتعاون الثنائي، وستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة، بحسب موقع العربية.

وكان خادم الحرمين قد عبر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، عن تطلعه أن تحقق زيارته إلى روسيا ومباحثاته مع الرئيس الروسي والمسؤولين في موسكو ما يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير للعلاقات الثنائية في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأعلن الكرملين أن التعاون العسكري وارد في أجندة لقاء الملك سلمان مع الرئيس بوتين.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال إن زيارة العاهل السعودي لروسيا ستكون زيارة تاريخية، مؤكداً أن موسكو والرياض تعملان بشكل وثيق في مجال مكافحة الإرهاب، ولديهما موقف متشابه من المشاكل الإقليمية والدولية.

وتابع وزير الخارجية السعودي في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "نعمل بشكل وثيق للغاية في مجال الأمن لمكافحة التطرف والإرهاب، ولدينا رؤية متشابهة للمشاكل والتحديات الموجودة في المنطقة والعالم. ويسعى كلا البلدين للتسوية السلمية للنزاع في سوريا على أساس بيان جنيف وقرار 2254 للأمم المتحدة".

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مصراوي Masrawy

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