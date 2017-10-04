الرقابة الإدارية بأسوان توقف طبيبًا وتحيله للتحقيق

أسوان - إيهاب عمران:

قررت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، وقف طبيب الوحدة الصحية بقرية وادى العرب بمركز نصر النوبة، وإحالته للتحقيق، نظرًا لتغيبه عن العمل، وعدم تواجد أحد من العاملين بالوحدة خلال فترة الدوام.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي شنتها هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، على عدد من المواقع الطبية بمركز نصر النوبة، والتي شملت مستشفى نصر النوبة، ووحدة وادي العرب الصحية، وإدارة نصر النوبة الصحية، ونقطة إسعاف نصر النوبة، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة، والتي تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين، في إطار دور الرقابة المتمثل في متابعة أداء أجهزة الدولة المختلفة.

ورصدت هيئة الرقابة الإدارية أيضًا، تغيب العديد من العاملين بكل من مستشفى نصر النوبة والإدارة الصحية ونقطة الإسعاف.

وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها لضمان الحفاظ على صحة المواطنين.