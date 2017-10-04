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"حميات أسوان" يستقبل حالة جديدة مصابة بـ"حمى الضنك"

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مصراوي Masrawy

"حميات أسوان" يستقبل حالة جديدة مصابة بـ"حمى الضنك"

06:38 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

مستشفى حميات أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، حالة جديدة يشتبه في إصابتها بحمى الضنك لشخص كان في مدينة الغردقة، لحضور حفل زفاف أحد أقاربه.

وأكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الشخص بدأ يشعر بارتفاع في درجة حرارته حينها وبعد أن عاد إلى مقر إقامته بمركز دراو ظهرت عليه باقي أعراض الحمى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه نظرًا للاهتمام الشديد برصد الحالات المصابة، فقد جرى حجزه ونقله إلى مستشفى حميات أسوان لعمل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة وعلاجه.

وأشار إلى مغادرة الثلاث حالات المصابة من مستشفى حميات أسوان بعد تماثلهم للشفاء تمامًا، وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية التي أكدت تعافيهم.

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