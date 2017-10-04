أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

استنفار داخل قسم الأزبكية بسبب مولود عمره ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استنفار داخل قسم الأزبكية بسبب مولود عمره ساعة

06:36 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

استنفار داخل قسم الأزبكية بسبب مولود عمره ساعة

قسم شرطة الأزبكية

كتب – فتحي سليمان:

استنفرت قوات الأمن داخل قسم شرطة الأزبكية، إثر سماعهم استغاثات وصرخات أصدرتها إحدى المحتجزات من داخل غرفة حجز السجينات بالقسم الأمر الذي دفع جميع القوت للذهاب لاستكشاف الأمر حيث وجدوا إحدى السجينات تضع وليدها.

المتهمة تدعى "هبة م خ"، 33 سنة، محبوسة بسبب اتهامها في قضية سرقة من داخل وسائل النقل والمواصلات، وأمرت النيابة العامة بحبسها على ذمة التحقيقات ثم جددت حبسها.

"هبة بتولد يا بيه".. جملة أطلقتها سجينة للاستنجاد بمعاون ضبط القسم الذي لم يعرف كيفية التصرف حيال الأمر، فآمر المأمور بإحضار سيارة إسعاف على وجه السرعة لنقل السجينة إلى المستشفى لتوليدها.

مصدر أمني من داخل قسم الشرطة قال إن سيارة الإسعاف نقلت المتهمة إلى مستشفى الجلاء، ووضعت وليدها أحمد بعد نصف ساعة من وصولها المستشفى، وأخطرت إدارة القسم ذوي السجينة لإخبارهم بأمر ولادتها.

المصدر قال إن السماح لخروج المتهمة من محبسها ونقلها للمستشفى جاء بعد مهاتفة النيابة العامة لاستصدار إذن من النيابة التي سمحت بخروجها.
وأوضح المصدر أن إجراءات احتجاز السجينة داخل المستشفى تكون تحت حراسة مشددة لحين انتهاء فترة نقاهتها وتقديم الرعاية الطبية لها ثم يحق لها الاحتفاظ بوليدها عقب إعادتها إلى محبسها أو تركه برفقة ذويها - بعد موافقة النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على مواطن تعدى على حراسة "النائب العام"

    أخبار

  • ضبط 12 قطعة سلاح و11 تاجر مخدرات في الجيزة

    أخبار

  • ضبط 4 عمال ينقبون عن الآثار أسفل عقار في القديمة

    أخبار

  • "ديلرات المطرية" سقطن في قبضة الشرطة بـ 375 تذكرة هيروين

    أخبار

إعلان

9bf185f280.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)