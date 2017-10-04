استنفار داخل قسم الأزبكية بسبب مولود عمره ساعة

كتب – فتحي سليمان:

استنفرت قوات الأمن داخل قسم شرطة الأزبكية، إثر سماعهم استغاثات وصرخات أصدرتها إحدى المحتجزات من داخل غرفة حجز السجينات بالقسم الأمر الذي دفع جميع القوت للذهاب لاستكشاف الأمر حيث وجدوا إحدى السجينات تضع وليدها.

المتهمة تدعى "هبة م خ"، 33 سنة، محبوسة بسبب اتهامها في قضية سرقة من داخل وسائل النقل والمواصلات، وأمرت النيابة العامة بحبسها على ذمة التحقيقات ثم جددت حبسها.

"هبة بتولد يا بيه".. جملة أطلقتها سجينة للاستنجاد بمعاون ضبط القسم الذي لم يعرف كيفية التصرف حيال الأمر، فآمر المأمور بإحضار سيارة إسعاف على وجه السرعة لنقل السجينة إلى المستشفى لتوليدها.

مصدر أمني من داخل قسم الشرطة قال إن سيارة الإسعاف نقلت المتهمة إلى مستشفى الجلاء، ووضعت وليدها أحمد بعد نصف ساعة من وصولها المستشفى، وأخطرت إدارة القسم ذوي السجينة لإخبارهم بأمر ولادتها.

المصدر قال إن السماح لخروج المتهمة من محبسها ونقلها للمستشفى جاء بعد مهاتفة النيابة العامة لاستصدار إذن من النيابة التي سمحت بخروجها.

وأوضح المصدر أن إجراءات احتجاز السجينة داخل المستشفى تكون تحت حراسة مشددة لحين انتهاء فترة نقاهتها وتقديم الرعاية الطبية لها ثم يحق لها الاحتفاظ بوليدها عقب إعادتها إلى محبسها أو تركه برفقة ذويها - بعد موافقة النيابة العامة.