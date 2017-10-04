وزير الزراعة: النيابة أحالت شحنة القمح الفرنسي للفحص بالمعامل

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، الأربعاء، أن النيابة العامة قامت بتحويل عينة من شحنة القمح الفرنسى المستورد إلى المعامل المركزية المتخصصة وذلك لفحصها وتحليلها.

وأضاف البنا فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن الشحنة الفرنسية التي تصل إلى مايقرب من 59 ألف طن مازالت في ميناء سفاجا ولن يتم الافراج عنها إلا بعد فحصها وتحليلها والتأكد من عدم وجود نبات الخشخاش "المخدر" بها.

​

كانت الوزارة، رفضت استلام شحنة قمح حجمها 59 ألف طن، قادمة من فرنسا بميناء سفاجا البحري، لاحتوائها على بذور نبات الخشخاش المخدر.