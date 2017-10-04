أولياء أمور بكفر الشيخ: نبحث عن فصول دراسية لأبنائنا

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اتهم عدد من أولياء أمور تلاميذ وطلاب مدرسة الزهور الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وكيل الوزارة صلاح عثمان، بعرقلة تأشيرة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، المتضمنة توجيهه نقل تلاميذ وطلاب هذه المدرسة، إلى مدرسة التجارة بنين، لإغلاق فصول دراسية بها.

وأكد محمد عز الدين، أحد أولياء الأمور لـ"مصراوي" أن مدرسة الزهور الرسمية للغات، تعاني من عدم وجود فصول دراسية لتلاميذ وطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وانتهاء الدراسة فقط عند الصف السادس الابتدائي، وبسبب ذلك لجأ تلاميذ وطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، إلى الجلوس في فناء المدرسة، وأصبح أولياء الأمور يبحثون عن فصول دراسية لأبنائهم من تلاميذ وطلاب المرحلتين، بحسب قوله.

ولفت عز الدين إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وجّه من خلال تأشيرة رسمية بتاريخ 26/9/2017، وكيل الوزارة بكفر الشيخ ومدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بتنفيذ المقترحات التي عرضها كتاب محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 1211 بتاريخ 24 / 8 / 2017، والمتضمن الحلول المقترحة، لمواجهة الكثافة العددية للطلاب بعدد من المدارس، بناء على لجنة من أعضاء مجلس النواب عن دائرة بندر كفر الشيخ، وضمت أعضاء مجلس الأمناء، ومدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وأشار ولى الأمر إلى أنه من ضمن هذه الاقتراحات، الموجه تنفيذها من قبل الوزير، لمسئولي التعليم بكفر الشيخ، استضافة مدرسة كفر الشيخ التجارية بنين، لمدرسة الزهور الرسمية للغات، بعد توزيع طلاب المدرسة التجارية بنين، على مدارس التجارة بنات، وتخصص لطالبات المدارس التجارية، بكثافة 40 طالبة، في الفصل الواحد بنظام الفترة الواحدة.

من جانب آخر حصل "مصراوي" على صورة ضوئية، من مذكرة صُدرت من مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، للعرض على محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، تفيد مواجهة إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، العديد من المشاكل، وهي ارتفاع كثافة الفصول الدراسية، في مدرسة تجريبية المعلمات الابتدائية، ومدرسة الزهراء الابتدائية، ومدرسة الوحدة العربية الابتدائية، حيث وصلت الكثافة إلى 70 طالبًا بالفصل الواحد.

كما تضمنت المذكرة، مواجهة نفس الإدارة التعليمية، مشكلة ارتفاع الكثافة العددية للطلاب، داخل مدارس اللغات التي تتبع الإدارة، في جميع المراحل رياض أطفال، التعليم الابتدائي، التعليم الإعدادي، وكذا انتهاء الدراسة بمدرسة الزهور للغات عند الصف السادس الابتدائي، ولا توجد أماكن للمرحلتين الإعدادية والثانوية في هذه المدرسة.