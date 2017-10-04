إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة بأنجاء الجسد؛ إثر انقلاب سيارة "سوزوكي" يستقلونها بناحية كوبري "الزوامل" بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة بناحية كوبري "الزوامل" ببلبيس، ما أسفر عن إصابة 5 من مستقليها بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

نُقل المصابون إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم.