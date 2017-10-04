إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية
06:33 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
ارشيفية
الشرقية – فاطمة الديب:
أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة بأنجاء الجسد؛ إثر انقلاب سيارة "سوزوكي" يستقلونها بناحية كوبري "الزوامل" بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة بناحية كوبري "الزوامل" ببلبيس، ما أسفر عن إصابة 5 من مستقليها بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.
نُقل المصابون إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 39 بكلية الصيدلة
-
إصابة ١٠ أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط
-
تفاصيل اتهام طالب ثانوي بالاعتداء جنسيًا على طفل بالشرقية
-
إصابة 3 أشقاء ووالدتهم بأعيرة نارية في خلافات على قطعة أرض بالشرقية
إعلان
إعلان