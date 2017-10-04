مصرع مسجل خطر متهم بإطلاق النيران على ضابطي شرطة بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي مسجل خطر بالمنيا، مصرعه خلال تبادل إطلاق نار مع قوة أمنية، كانت تريد القبض عليه لأنه سبق وأطلق الرصاص على اثنين من ضباط الشرطة، أثناء ضبطه يوم 30 من شهر سبتمبر الماضي، لتورطه في قضايا جنائية متنوعة.

وقالت مصادر أمنية، إنه تم توجيه قوة أمنية وقتالية لضبط وإحضار مسجل خطر يدعى "رمضان.ع" وشهرته "تامر" 33 سنة، صياد، وذلك بمنطقة قريبة من قرية العابد الواقعة شرق النيل أمام مركز سمالوط، فبادر المتهم بإطلاق النار على القوات، ما دفعهم للرد عليه، ونتج عن ذلك مقتله وإصابة أحد معاونيه ويدعى "علاء.ع".

وأضافت المصادر، أن القتيل متورط في قضايا جنائية وصادر ضده أحكام غيابية، وسبق وأطلق الرصاص على معاوني وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط "شرق" أثناء ضبطه يوم 30 من الشهر الماضي، وهما النقيب محمد عليوة، الذي نُقل لمستشفى الشرطة بالعجوزة، والملازم أول الحسيني المصري، والذي جرى نقله لمستشفى الشرطة بأسيوط جراء إصابتهما بطلقات نارية أثناء محاولتهما ضبطه آنذاك.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقى في وقت سابق إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بحدوث اشتباكات بين قوة أمنية بمركز سمالوط وأحد المتهمين المطلوب على ذمة قضايا جنائية، وذلك بقرية البيهو، أسفرت عن إصابة النقيب محمد عليوة والنقيب الحسيني المصري، معاوني المباحث بقسم شرطة مركز سمالوط.