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القبض على مواطن تعدى على حراسة "النائب العام"

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مصراوي Masrawy

القبض على مواطن تعدى على حراسة "النائب العام"

06:16 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان وطارق سمير:

ألقت قوات الحراسة المكلفة بتأمين مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، القبض على مواطن تعدى على أفراد الحراسة، بالسب والشتم، لاعتراضه على الخضوع لإجراءات التفتيش المشددة.

وقال مصدران أمنيان بمديرية أمن القاهرة، وإدارة حراسة مبنى دار القضاء العالي، لمصراوي مساء اليوم الأربعاء؛ إن المتهم " مؤمن.م"، 59 سنة، مقيم بعين شمس، صاح إثر مطالبة أفراد الأمن لإخضاعه للتفتيش.

ووجه المتهم ألفاظ تحمل استياء من الأوضاع السياسية والأمنية، وتعدى على أفراد الحراسة بالسب مطالبًا إياهم بسرعة إدخاله لمقابلة النائب العام شخصيًا - بحسب المصدران.

وأوضح المصدران، أن المتهم قال لقوات الأمن أثناء اقتياده إلى النيابة العامة للتحقيق، أنه كان يشرع في دخول المبنى لمقابلة المستشار نبيل صادق النائب العام لتقديم بلاغ ضد شقيقه.

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