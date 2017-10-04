تيلرسون: لم أفكر أبدًا في الاستقالة

واشنطن - (أ ف ب):

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأربعاء، أنه لم يكن ينوي بتاتا الاستقالة من منصبه، وذلك في مؤتمر صحفي نادر عقده إثر تداول معلومات تفيد بخلافات كبيرة بينه وبين الرئيس دونالد ترامب.

وقال تيلرسون من مقر وزارة الخارجية لم تخطر ببالي أبدا فكرة الرحيل. لقد عينني الرئيس وانا باق طالما انه يعتقد أنه يمكنني ان أكون مفيدا من أجل تحقيق أهدافه".

وكانت شبكة "ان بي سي نيوز" نقلت، الأربعاء، ان تيلرسون وصف دونالد ترامب ب"الأبله" في نهاية اجتماع في البنتاجون هذا الصيف، وهدد بالاستقالة في تلك الفترة بسبب خلافات عميقة مع الرئيس.

وحسب الشبكة نفسها التي نقلت معلوماتها عن عدد من كبار المسؤولين الاميركيين، فان نائب الرئيس مايك بنس التقى به بعد ايام عدة من هذه الواقعة ليطلب منه ان يبدي مزيدا من الاحترام لترامب، وايضا لاقناعه بعدم الاستقالة.

وقال تيلرسون، الأربعاء: "لم يكن نائب الرئيس بحاجة لان يقنعني بالبقاء وزيرا للخارجية لانني لم أكن أنوي مغادرة منصبي"، مضيفا "ان التزامي لصالح انجاح رئيسنا وبلدنا قوي بمقدار ما كان يوم وافقت على تسلم وزارة الخارجية".

وردا على سؤال حول ما اذا كان وصف الرئيس بـ"الأبله"، قال تيلرسون من دون ان يصدر نفيا واضحا "لن اهتم بأمور سخيفة الى هذا الحد، ولا هدف لهذه الامور سوى بث الفرقة، ولن أشارك في الجهود الآيلة إلى تقسيم هذه الادارة".

وكثيرا ما نقلت وسائل الاعلام الامريكية معلومات عن خلافات بين الرجلين، وان الرئيس ترامب غالبا ما كان يعقد مهمات وزيره بتصريحات لا تتفق مع سياسة وزارة الخارجية.

وفي تغريدات له الاحد الماضي قال ترامب عن تيلرسون بأنه "يضيع وقته بالتفاوض" حول الملف النووي الكوري الشمالي، مضيفا وهو يوجه كلامه الى وزير خارجيته "وفر جهودك ريكس، سنفعل ما يجب علينا فعله".