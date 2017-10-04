النائب العام يحيل المتسببين في حادث قطاري الإسكندرية للجنايات

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أحال العام المستشار نبيل صادق، المتسببين فى حادث تصادم قطارين على خط القاهرة - الإسكندرية بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، لمحكمة الجنايات.

وجاء فى بيان النيابة العامة، أنه تم الانتهاء من التحقيقات فى الحادث الذى شهدته الإسكندرية الجمعة 11 أغسطس 2017، وراح ضحيته 44 متوف و236 مصابا.

وخلال التحقيقات أجرت النيابة، المعاينات اللازمة وناظرت جثامين الضحايا واستمعت لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية.

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وكشفت التحقيقات، عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث، والمتورطين فى ارتكابه، وأن الحادث يرجع للاهمال الجسيم، لكل من المتهمين عماد حلمى عباس رشوان قائد القطار رقم 13، وفرحات عبد الستار فرحات قائد القطار رقم 571، هشام عزيزى مصطفى، مساعد قائد القطار وعلى محمد يوسف، رئيس القطار، ومحارب جلال خالد بيومى، ملاحظ بلوك أبيس، ومحمد محمد خليل الدكرورى، ناظر محطة مراقب حركة بمراقبة القبارى، للإهمال الجسيم فى أداء مهام أعمالهم، وإخلالهم الجسيم بها بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، بدءا من قائد القطار رقم 13، الذى أساء استخدام جهاز A T C، بتعطيل قدرته على الربط والوقوف الالى، وقيادته للقطار بسرعة، تجاوز المقررة وفقا للإشارات الضوئية الصادرة من السيمافورات، ودون الالتزام بدلالة تلك السيمافورات التى تشير إلى نظام حركة سير القطارات، وانتظام مرورها، والإبلاغ عن أى عارض، ومن ثم لم يلحظ توقف القطار رقم 571 لمدة 11 دقيقة، بنطاق بلوك أبيس وقوفا دون مقتضى.