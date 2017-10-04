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مدير أمن الإسكندرية يطالب جمهور المنتخب بالالتزام خلال «موقعة الكونغو»

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مدير أمن الإسكندرية يطالب جمهور المنتخب بالالتزام خلال «موقعة الكونغو» مدير أمن الإسكندرية يطالب جمهور المنتخب بالالتزام خلال «موقعة الكونغو»

التحرير

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تفقد اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية مراكز بيع تذاكر مباراة منتخب والكونغو المزمع إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة 2018.

وشهدت منافذ بيع تذاكر المباراة باستاد الإسكندرية إقبالا كبيرا اليوم الأربعاء من جانب الجماهير التى توافدت منذ الصباح الباكر للحصول عليها.

بدورها، انتشرت قوات الأمن بمحيط استاد الإسكندرية لتحديد خطوط السير وتنظيم عملية الحصول على التذاكر، ومنع تجار السوق السوداء من الحصول على التذاكر لبيعها بأسعار غير المقررة.

ودعا مدير الأمن إلى ضرورة ضبط النفس للحصول على التذاكر بطريقة عادلة وسهلة وبنظام لسرعة الانتهاء من صرف التذاكر، وشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات خلال حضور المباراة وتشجيع مصر بروح رياضية من أجل تحقيق فوز كبير وتحقيق حلم التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

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وحذر النمر من وقوع الجماهير ضحايا لتجار «السوق السوداء»، مطالبا الجمهور بمساعدة الشرطة في القضاء عليها وضبط تجارها.

من جانبه، أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، عن طرح 12 ألف تذكرة، بأسعار موحدة بقيمة 75 جنيهًا، وألف تذكرة للدرجة الأولى بقيمة 300 جنيه بمنافذ بيع التذاكر باستاد الإسكندرية.

وحددت إدارة استاد الإسكندرية برئاسة الدكتور شريف سعد 5 تذاكر كحد أقصى لكل فرد حتى لا تتسرب إلى السوق السوداء.

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التحرير

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