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مؤتمر لـ«أطباء العباسية» بـ«دار الحكمة» في اليوم العالمي للصحة النفسية

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مؤتمر لـ«أطباء العباسية» بـ«دار الحكمة» في اليوم العالمي للصحة النفسية مؤتمر لـ«أطباء العباسية» بـ«دار الحكمة» في اليوم العالمي للصحة النفسية

التحرير

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ينظم أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية، مؤتمرًا صحفيًا ظهر الإثنين المقبل بمقر النقابة العامة للأطباء بـ "دار الحكمة" يحمل عنوان "مستشفيات الصحة النفسية بين محاولات الهدم وآمال الإصلاح"، وذلك قبل أيام على الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام.

وتدعو جبهة الدفاع عن مستشفي العباسية للصحة النفسية التي يرأسها الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، لعرض معوقات تقديم خدمات الطب النفسي ومحاولات الاستيلاء على مستشفي العباسية للصحة النفسية وكذلك آمال ومشروعات الاصلاح، على حد وصفهم.

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وأضاف "حسين"، لـ"التحرير" أنهم سوف يكشفون عن ملفات عديدة تخص مستشفيات الصحة النفسية ومحاولات الاستيلاء على أراضي مستشفى العباسية أو انتزاعها لصالح المستثمرين ورجال الأعمال وإخراج المرضى والعاملين منها، ونفيهم إلى أماكن بعيدة.

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التحرير

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