حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 5 أكتوبر 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً جديدة لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع جديد ضخم جداً يستغرق إنجازه عدة سنوات



عاطفياً: تسود الرومانسية حياتك لكن قد يطرأ ما يجعلك متشنّجاً قليلاً بسبب وضع عاطفي متأزم أو لسرّ أخفيته



صحياً: تلتزم أمام الجميع الإقلاع عن التدخين والبدء بممارسة الرياضة يومياً

برج الثور

مهنياً: حاول ألا توظف أموالك في استثمارات من دون وضع خطط ثابتة لها، وإلا خسرت كل شيء في لحظة



عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، ويريد توضيحاً لبعض الأمور التي تهمّكما



صحياً: تتماثل للشفاء بعد وعكة ألمّت بك، وهذا ما ينسحب ارتياحاً على جميع أفراد الأسرة

مهنياً: تشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً في المعاملات وبلبلة وتفتقد الحيوية، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور على الاطلاق



عاطفياً: تشعر ببعض التراجع المعنوي، ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور



صحياً: الآلام العابرة التي تنتابك بين حين وآخر تحتم عليك زيارة الطبيب بأسرع وقت

مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من خداع أو مناورات أو خضّات وتراجع وعمليات عدائية تبدو جلية



عاطفياً: يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم بعض التنازلات لتخطيه بسلام



صحياً: لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها

برج الأسد

مهنياً: قد تشعر بعدم الاستقرار، ومع ذلك تجد هدفك يتحقق لأنك صاحب إرادة صلبة ولا تخاف من المواجهة إذا متسلحاً بالحق



عاطفياً: استقرار ومراوحة في العلاقة بالشريك، وخصوصاً بعد توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف



صحياً: تنفذ بانتظام وعناية ما يطلبه الطبيب منك، فتشعر بأن صحتك نحو المزيد من التحسن

يتيح هذا اليوم فرصاً جيدة للاتصالات والمفاوضات المتعلقة بشأن مالي، ويشير إلى عملية شراء مهمة



عاطفياً: لا تقم بأي عمل طائش قد يفوّت عليك فرصة التفاهم والحوار مع الحبيب هذا اليوم



صحياً: تحاول جمع أكبر عدد من المحيطين بك للقيام بنشاطات رياضية يومية

برج الميزان

مهنياً: يفتح أمامك هذا اليوم أبواباً للتحرّر من بعض الضغوط، أو يتيح لك فرصة لها علاقة بعمل قديم أو ارتباط مزمن



عاطفياً: مجموعة من المؤشرات الجيدة، تلاقي مساعيك نتيجة مثمرة جداً وتتحسن العلاقة



صحياً: تحاش قدر الإمكان الدخول في معمعات وحوارات ساخنة قد توتر لك أعصابك

مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصة للعمل بعيداً عن الضجيج، فتنكبّ على ملف تحافظ على سريّته



عاطفياً: تستعدّ للقيام برحلة مع الحبيب والابتعاد عن أجواء العمل والضغوط المرهقة التي ترافقك في عملك



صحياً: الصداع شبه الدائم سببه إما ضعف في النظر أو عامل آخر يستدعي زيارة الطبيب اليوم قبل الغد

برج القوس

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم فرصاً سعيدة، ويمكن أن توظّف طاقاتك من أجل بلورة مشروع مميّز



عاطفياً: تلتقي الحبيب قريباً وتضعان النقاط على الحروف في استمرار العلاقة على أسس سليمة



صحياً: كل ما تخطط له يسير على خير ما يرام، وتبدو الأمور جلية على وجهك

برج الجدي

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تدخّل سافر في أعمالك وعن اعتراض على مشاريعك



عاطفياً: اغتنم فرصة بقائك في المنزل للتفكير بهدوء في أمور كانت تشغل بالك إزاء الشريك



صحياً: خصص المزيد من الوقت لترتاح من عناء العمل ومارس الرياضة يومياً

مهنياً: يتراجع وضعك المهني بعض الشيء اليوم، ما قد يضيّع عليك فرصاً ممتازة للقاءات مهنية تبدو واعدة جدّاً



عاطفياً: طموحك العاطفي كبير جداً، لكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح



صحياً: عوارض القلق التي تنتابك بين الحين والآخر تبقي أعصابك في حال توتر دائم

مهنياً: تبحث هذا اليوم عن أمان واستقرار واطمئنان ما بالنسبة إلى وضع مالي أو تمويلي تبحثه



عاطفياً: ارتباط عاطفي جديد في طريقه إليك، قد يحمل إليك مشروع وزواج واستقرار نهائي



صحياً: إذا كنت تكثر من تناول الحلويات، النتائج ستظهر قريباً جداً ولن تكون مطمئنة

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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