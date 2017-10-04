بالصور .. البحيرة تستعد لموسم السيول والأمطار بتنفيذ سيناريو للأزمات

البحيرة – أحمد نصرة:

طالبت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ سيناريو أزمة لوجود سيول وارتفاع منسوب المياه بنطاق مراكزهم، والتدرب على الإجراءات اللازمة لمواجهتها وكيفية التعامل معها بالسرعة المطلوبة.

جاء ذلك خلال تفقدها، اليوم الأربعاء، استعدادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والتي شملت استعراض جميع المعدات، وسيارات شفط المياه، واللوادر، والجرارات، والأطقم العاملة عليها، وذلك أمام الاستاد الرياضي بدمنهور، تحسبًا لأي أزمة سيول متوقعة للوقوف على مدى جاهزيتها.

وشددت المحافظ، على سرعة تحرك العاملين تجاه المناطق المتضررة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مع ضرورة عمل الصيانة الدورية للمعدات أولاً بأول.