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التحقيق مع مدير مدرسة بالبحيرة لربطه تسليم الكتب بسداد المصروفات

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مصراوي Masrawy

التحقيق مع مدير مدرسة بالبحيرة لربطه تسليم الكتب بسداد المصروفات

06:05 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

التحقيق مع مدير مدرسة بالبحيرة لربطه تسليم الكتب بسداد المصروفات

محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أحال محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدير مدرسة سلمان بلبع الابتدائية التابعة لإدارة مركز كفر الدوار التعليمية للتحقيق، لربطه تسليم الكتب بالمصروفات.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للمدرسة، اليوم الأربعاء، لمتابعة الانضباط الإداري للمدرسة وانتظام الدراسة، حيث لاحظ عدم تسلم بعض طلاب المدرسة للكتب الدراسية، وبسؤالهم اتضح أن سبب ذلك هو عدم سدادهم المصروفات الدراسية.

ووجه وكيل الوزارة بسرعة تسليم الكتب إلى التلاميذ خلال وجوده، موضحًا أن طالب المرحلة الابتدائية يفقد الانتباه والتركيز أثناء الشرح في حالة عدم وجود الكتاب أمامه، وبالتالي يجلس دون استفادة.

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