6 نجمات أصبن بـ«سرطان الثدي».. إحداهن اكتشفت مرضها بالصدفة

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رغم أن حملات التوعية حوله لا تتوقف أبدا، فإن أكتوبر هو الشهر العالمى للتوعية بسرطان الثدي، فعلى مدار أيامه تنظم الفعاليات وتدشن الحملات منذ عام 1985، الذي اختارت فيه جمعية السرطان الأمريكية شهر أكتوبر، ليكون شهرا عالميا للتوعية بسرطان الثدي، لتشجيع السيدات للكشف المبكر، لأنه أهم الوسائل الفعالة للمحافظة على حياتهن، ورغم أن كثيرا من النجمات تمارسن الرياضة وتحافظن على صحتهن، فإن منهن من أصبن بسرطان الثدي، ونستعرض فيما يلي عددًا منهن:

بسمة وهبة

حكت الإعلامية بسمة وهبة، تجربتها القاسية مع مرض السرطان في لقاء سابق ببرنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي "نيشان" عام 2013، حيث أوضحت أنها أصيبت بالمرض قبل تاريخ البرنامج بتسعة أشهر عندما كانت في دبي لتوقيع عقد برنامج جديد، وقالت إنها بعد وصولها للفندق صلت ركتين، ثم وضعت يدها على صدرها فوجدت ما يشبه الكرة، فتحدثت إلى والدتها التي نصحتها بإجراء فحوص، وهنا اكتشفت مرضها بسرطان الثدي.

ياسمين غيث

لفتت الفنانة ياسمين غيث، حفيدة الفنان الراحل حمدي غيث، الأنظار إليها بتجسيد دور مريضة بالسرطان في مسلسل "حلاوة الدنيا"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وفوجئ الجمهور بعدها بأن ياسمين بالفعل متعافية من مرض السرطان، وقالت "ياسمين" في حوار صحفي سابق، إنها اكتشفت مرضها بالصدفة في سبتمبر عام 2016 بينما كانت تغير ملابسها، وشعرت بوجود ورم في ثديها، وبعد إجراء التحاليل أكد لها الأطباء أنها مريضة بسرطان الثدي، فبادرت بالعلاج حتى تماثلت للشفاء وهزمت السرطان.



ريم بنا

روت المطربة ريم بنا عبر حسابها الشخصي بـ"فيسبوك" تجربتها مع سرطان الثدي، الذى أصيبت به مرتين، الأولى عام 2009 والثانية فى 2015، حيث كتبت: "أن الأيام دائما تحمل لنا الأجمل، علينا فقط أن نُطلق القلب للاكتشاف وللفرح وللحب وللجنون، هذه ليست موضة ولا صرعة ولا "New Look"، إنها مرحلة جديدة من حياتي، هي مرحلة مؤقتة، مدتها أشهر قليلة، فيها سأختبر نفسي للمرة الثانية، وأعرف أنّي سأكون قادرة على اكتشاف روحي أكثر، وقوّتي وشجاعتي بشفافية مُطلقة ومُعلَنَة، لأنني لا أخفي شيئًا عنكم كما تعلمون، فأنتم أحبّتي الرائعون".

وتابعت: "أردت أن أكون بينكم، هكذا كما أنا في الواقع، وكما أنا بيني وبين نفسي، وكما أنا داخل جدران البيت، لهذا أريدكم أن تتقبّلوني كما أنا الآن، لأنّي في مرحلة علاج كيماوي جديد، تمامًا كالعلاجات السابقة التي أخذتها لمدة 6 سنوات، لا جديد في الأمر، وصحتي جيدة ومستقرة، الفرق فقط هو أن هذا العلاج أفقدني شَعري، لكنّه لم يُفقدني ابتسامتي، ولا روحي المرحة المُفعمة بالتفاؤل والحب والحلم".

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ريتا ويلسون

كشفت الممثلة الأمريكية ريتا ويلسون، زوجة الممثل الشهير توم هانكس، عن إصابتها بسرطان الثدي، وخضوعها لعملية لاستئصال الثديين عام 2015، حيث تعرضت لألم فى الثدي وعند الكشف تم تشخيص إصابتها بالسرطان.



أنجلينا جولي

أعلنت في مايو 2014، الممثلة الأمريكية أنجلينا أنها أجرت عملية جراحية، بعدما أكد لها الأطباء احتمال إصابتها بسرطان الثدي بنسبة 87 في المئة لأسباب وراثية مرة أخرى، حيث خضعت لعملية استئصال للثديين، بعدما أصابها وأدى إلى وفاة والدتها عام 2007، فتحمل أنجلينا جين "BRCA1" إحدى الجينات المتسبّبة في سرطان الثدي، فضلا عن ورم سرطان المبيض، الذى دفعها للمخاطرة والخضوع لعملية الاستئصال التي اعتبرتها الحل الوحيد حتى لا يخسرها أطفالها.

جوان لوندن

تفاجأ جمهور جوان لوندين، مقدمة برنامج good morning america بتداول صور لها وهى صلعاء، مصطحبة بكلمات: "قررت ألا أعيش مرارة الانتظار"، وكشفت أنها كانت تخضع لفحص سنوي للاطمئنان على صحتها، لكنها لم تكتشف إصابتها إلا فى يونيو 2014، عندما شعرت بثقل وألم فى ثديها الأيمن، مما جعلها تقوم بفحوصات أكثر، والتى كشفت عن إصابتها بسرطان الثدي.



