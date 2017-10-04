وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل 86 إرهابيا وتحييد 22 آخريين منذ بداية العام

الجزائر - (د ب أ):

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بمقتل 86 إرهابيا خلال عمليات مختلفة لقوات الجيش منذ يناير 2017 حتى سبتمبر الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الدفاع اليوم الأربعاء، عن تحييد (اعتقال) 22 إرهابيا آخر خلال نفس الفترة ، كما تم توقيف 126 شخصا بتهمة دعم الجماعات الإرهابية.

ودمرت وحدات الجيش، عشرات المخابئ للإرهابيين، كما ضبطت كميات ضخمة من الأسلحة الحربية، والذخيرة والمتفجرات، ودمرت قنابل وألغام تقليدية.

كان رئيس الوزراء أحمد أويحيى، دعا خلال عرض برنامج حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة نهاية الشهر الماضي، من وصفهم بـ" المغرر" بهم، في إشارة إلى ما تبقى من الإرهابيين، إلى العودة لحضن الوطن، والاستفادة من تدابير العفو التي تضمنها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قبل فوات الأوان.

وأكد اويحيى، أن الدولة ستقضي بالقوة على الإرهابيين -الذين يرفضون وضع السلاح- طال الزمن أو قصر، كما ستلاحقهم قضائيا وستنزل بهم أقسى العقوبات طبقا للقانون، نظير الجرائم التي اقترفوها.

وقالت وزارة الدفاع، إن النتائج الميدانية لعمليات مكافحة الإرهاب، تؤكد جهود قوات الجيش في تعقب " المجرمين والقضاء عليهم عبر كامل التراب الوطني"، وأنها تظهر أيضا " اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة التراب الجزائري، وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد".