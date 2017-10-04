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بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدين الهجوم على مجمع محاكم مصراتة

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مصراوي Masrawy

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدين الهجوم على مجمع محاكم مصراتة

05:55 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدين الهجوم على مجمع محاكم مصراتة

الدكتور غسان سلامة

القاهرة - (مصراوي):

تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الانتحاري الذي وقع اليوم الأربعاء، على مجمع المحاكم في مدينة مصراتة الليبية. 

وكان الهجوم، الذي أعلنت داعش مسؤوليتها عنه، قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص وإصابة أكثر من 15 شخصاً بجروح بينهم مدنيين.

ويبعث الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الدكتور غسان سلامة، بأحر التعازي إلى أسر الضحايا ويعرب عن أمله في الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتشكل الهجمات العشوائية ضد المدنيين، بمن فيهم موظفو المؤسسات القضائية، انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال. ولا بد لكل من يقف وراء تفجير اليوم وغيره من الأعمال الشنيعة الأخرى أن يمثل أمام العدالة.

وتعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تضامنها مع حكومة وشعب ليبيا.

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مصراوي Masrawy

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