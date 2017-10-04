الحكم على 40 متهمًا بالسجن المؤبد في مؤامرة اغتيال أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

ذكرت قناة "تي.آر.تي" التركية أن محكمة تركية أصدرت حكما اليوم الاربعاء على 40 متهما بأربع عقوبات مشددة بالسجن المؤبد لكل منهم، في قضية تركزت على وحدة عسكرية، يزعم أنها كانت تهدف لقتل الرئيس رجب طيب أردوغان في الانقلاب الفاشل الذي وقع العام الماضي.

وأحد المتهمين الذين حكم عليهم بالسجن هو جوكهان سليم سوتماز أتاش ، وهو جنرال اتهم بالمشاركة في المجلس العسكري الذي حاول تدبير الانقلاب.

وتم تبرئة شخص واحد، رغم أنه لا يزال مسجونا ولكنه متهم فى قضية أخرى على صلة بمحاولة الانقلاب، في حين أن متهما آخر وهو معاون شخصي سابق لأردوغان، حكم عليه بالسجن 18 عاما.

وطبقا لوثائق المحكمة قتل ضابطا شرطة برصاص الوحدة العسكرية. واتهم ضباط وأفراد الوحدة أيضا بمحاولة الاطاحة بالنظام الدستوري.

وأقيمت محاكمة 47 شخصا من بينهما اثنان غيابيا، في محافظة موغلا، حيث وقعت المحاولة في يوليو 2016.

وأغلب المتهمين جنود.

وغادر أردوغان المبنى الذي كانت الوحدة قد استهدفته قبل وصول الجنود ولم يتعرض لأذى.

وكان الداعية الإسلامي الموجود في أمريكا فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتنظيم الانقلاب، ضمن لائحة الاتهام ولكن قضيته منفصلة.

وينفي جولن الذي كان يوما أحد حلفاء أردوغان التورط في الانقلاب.

وتريد تركيا من أمريكا تسليم جولن، ولكن واشنطن تقول حتى الآن إنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة ضد الداعية، وهو مقيم في الولايات المتحدة بطريقة قانونية.