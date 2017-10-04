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وفد سعودي يصل القاهرة

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مصراوي Masrawy

وفد سعودي يصل القاهرة

05:47 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

وفد سعودي يصل القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، قادمًا من جدة على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق يومين، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين والمملكة.

ومن المقرر أن يلتقي "بن سعيد" خلال زيارته مع عدد من المسئولين، لبحث دعم علاقات التعاون في إطار فعاليات المجلس التنسيقي المصري السعودي، وبحث تفعيل الاتفاقيات التى وقعّت بين مصر والمملكة خلال الفترة الماضية وإمكانية تنفيذ مشروعات تعاون جديدة بين البلدين.

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