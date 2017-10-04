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نائب رئيس جامعة عين شمس: انتصرنا على الإرهاب بإخلاص القيادة السياسية

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مصراوي Masrawy

نائب رئيس جامعة عين شمس: انتصرنا على الإرهاب بإخلاص القيادة السياسية

05:40 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

نائب رئيس جامعة عين شمس: انتصرنا على الإرهاب بإخلاص القيادة السياسية

جامعة عين شمس

كتب- محمد قاسم:

دعا الدكتور طارق منصور نائب رئيس جامعة عين شمس، بتكاتف جميع المصريين خلف القيادة السياسية، لافتًا إلى تمر بحالة حرب وانتصرت على الإرهاب بإخلاص القيادة.

وأضاف منصور، خلال زيارة مبادرة الجيل الثالث بمستشفى الأورام الجديدة "500 500"، اليوم الأربعاء: "مصر حققت المعادلة التى فشلت فيها المعاهدات الدولية والقوى الأكبر، وتكملة هذا النجاح هنا في هذا الرمز الخاص بمستشفى 500500 ونأمل أن يكون هذا الصرح العملاق رمز العطاء في مصر".

وتوجه منصور، في كلمته للشباب المشاركين في الزيارة: "أوعوا حد يشككم فى قيادة البلد مصر تواجه الإرهاب بطولها وفى حالة حرب مستمرة وانتصرنا على الإرهاب بروح القيادة والشهداء في مصر".

ونظمت جامعة القاهرة، الأربعاء، زيارة لموقع مستشفى "500 500"، بحضور مسؤولي جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وعميد المعهد القومي للأورام، وبصحبتهم نحو 400 طالب وطالبة من الجامعات الثلاث.

ومؤسسة "المعهد القومي للأورام الجديد 500 500" هي مؤسّسة خيريّة يُديرها مجلس أمناء وتخضع لإشراف وزارة التّضامن المختصّة بتنظيم عمل المؤسّسات والجمعيّات الأهليّة و الإجتماعيّة، مُسجّلة بوزارة التّضامن برقم 587 لسنة 2010.

والمؤسّسة معنيّة بتمويل وتسهيل وإنشاء مقرّ المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة، على أرض مساحتها 35 فدان، مقدّمة من جامعة القاهرة. ويمثّل هذا المشروع المقرّ الجديد للمعهد القومي للأورام أقدم وأكبر مؤسّسات أبحاث و علاج الأورام.

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