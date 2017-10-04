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الحماية المدنية: إخماد 3 آلاف حريق خلال شهر سبتمبر

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مصراوي Masrawy

الحماية المدنية: إخماد 3 آلاف حريق خلال شهر سبتمبر

05:50 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الحماية المدنية: إخماد 3 آلاف حريق خلال شهر سبتمبر

ارشيفية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، خلال شهر سبتمبر الماضي، بإخماد 3 آلاف و619 حريقا، والتعامل مع 398 "بلاغ إنقاذ بري"، والتعامل مع 72 بلاغا حول انهيار، وإبداء مشورة فنية وموافقة على ممارسة 36 نشاطا في مجال تأمين المنشآت الصناعية ضد إخطار الحريق.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ومساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية اللواء مجدي الشلقاني.

وتواصل الإدارة جهودها الرامية إلى تطوير منظومة العمل وتوفير كافة أوجه الدعم والأجهزة الحديثة والمتطورة لرفع كفاءة الأداء الأمني لرجال الحماية المدنية، بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي يتعاملون معها، وبما يسهم في دعم جهود رجال الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والبيئة والوقاية من الحوادث والأخطار على اختلاف أنواعها ومسبباتها.

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