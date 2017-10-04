ضبط 50 ألف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة
ضبط 50 ألف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة
05:31 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
تواصل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.
وأسفرت هذه الحملات - التي تم شنها تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة اللواء علاء الدجوي، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء عصمت الأشقر، خلال 24 ساعة - عن ضبط 49 ألفا و966 مخالفة مرورية، وألف و130 دراجة نارية مخالفة، ورفع 51 مركبة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية.
كانت الإدارة العامة للمرور، قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
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