إحالة 6 متهمين في حادث تصادم "قطاري الإسكندرية" للمحاكمة الجنائية



كتب- طارق سمير:

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بإحالة 6 متهمين في حادث التصادم المروع لقطارين على خط القاهرة – الإسكندرية بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية في 11 أغسطس الماضي، والذي راح ضحيته 44 متوفيًا إلى جانب 236 مصابًا، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

قالت النيابة العامة، في بيان لها حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة انتهت من التحقيقات في الحادث وأجرت المعاينات اللازمة وناظرت جثامين الضحايا، واستمعت لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية، والخبراء المختصين، وأعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية.

وكشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث، والمتورطين في ارتكابه نتيجة إهمال جسيم، وهم عماد حلمي عباش رشوان قائد القطار رقم 13، وفرحات عبد الستار فرحات قائد القطار رقم 571، وهشام عزيزي مصطفى مساعد قائد القطار رقم 571، وعلي محمد يوسف رئيس قطاع رقم 571، ومحارب جلال خالد بيومي ملاحظ بلوك أبيس، ومحمد محمد خليل الدكروري ناظر محطة مراقب حركة بمراقبة القباري.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن المتهمين أهملوا في أداء مهام أعمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم بدء من قائد القطار رقم (13) الذي أساء استخدام جهاز (ATC) بتعطيل قدرته على الربط والوقوف الآلي وقيادته للقطار بسرعة تجاوز تلك المقررة، وفقًا للإشارات الضوئية الصادرة عن السيمافورات ودون الالتزام بدلالة تلك السيمافورات التي تشير إلى انتظام حركة سير القطارات وانتظام مرورها والإبلاغ عن أي عارض.

وأكدت التحقيقات أن تجاوز السرعة أدى إلى عدم ملاحظة الاشارات الضوئية لتوقف القطار رقم 571 لمدة احدى عشر دقيقة بنطاق "بلوك ابيس"، والذي كان وقوفًا دون مقتضى فضلًا عن اخلال قائد القطار سالف البيان بواجبات وظيفته بعدم إبلاغه مركز مراقبة الحركة المختص سواء لاسلكيًا أو هاتفيَا -بوقوف القطار قيادته بمكان الحادث لمدة تزيد عن المقرر وفقًا للوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن.

كانت منطقة خورشيد شرق الإسكندرية، شهدت في 11 أغسطس الماضي، حادث تصادم بين قطارين، الأول كان متجه من القاهرة إلى الإسكندرية، والثاني على خط "الإسكندرية - بورسعيد"، أدى إلى وفاة 44 شخصًا، وإصابة 236 آخرين.