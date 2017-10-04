روسيا تحذر من تأسيس شبكة إرهابية جديدة

روسيا - (د ب أ):

حذرت الاستخبارات الروسية من احتمال تأسيس شبكة إرهابية عالمية من جديد، وذلك في ظل تنامي الضغط على تنظيم داعش.

وصرح الكسندر بورتنيكوف، مدير جهاز الاستخبارات الروسية الداخلية (إف إس بي) في مدينة كراسنودار جنوب روسيا، اليوم الأربعاء، أنه نظرا لأن داعش يكاد يكون قد هُزِم في سورية والعراق، فإن تأسيس شبكة جديدة يعد بمثابة هدف استراتيجي لقادة العديد من الجماعات الإرهابية.

وخلال اجتماعه مع أجهزة الأمن الروسية، قال بورتنيكوف:" في الوقت الراهن يجري إعادة توزيع القوى والموارد من خلال قادة المنظمات الإرهابية الدولية".

وأضاف أن الجماعات تركز بالأساس على المناطق غير المستقرة وبإمكانها أن تخلق أزمات جديدة هناك.

من ناحية أخرى، حذر بورتنيكوف من تزايد الهجمات الإلكترونية للإرهابيين وقال:" المستوى الفني ومهارة هجماتهم الإلكترونية تتزايد بشكل مطرد".

يشار إلى أن روسيا تعلن أن غاراتها الجوية التي تشنها في سورية تستهدف بها مقاتلي داعش، وتشير التقديرات الروسية إلى أن الاف الأشخاص المنحدرين من جمهوريات سوفيتية سابقة انضموا للتنظيم، وتسعى سلطات الأمن الروسية إلى منع المقاتلين القدامى في داعش من شن هجمات بعد عودتهم إلى روسيا.