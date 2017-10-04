رئيس جامعة بنها يطالب بإنشاء مركز للكتاب الجامعي بكل الكليات

القليوبية - أسامة علاء الدين:

طالب الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها بضرورة إنشاء مركز لتوزيع الكتاب الجامعي بكل كلية من كليات الجامعة الـ 15.

وشدد القاضي خلال اجتماعه بمجلس عمداء كليات جامعة بنها الذي عُقد، اليوم الأربعاء، على أهمية أن تتوافق المحاضرات التي يلقيها أعضاء هيئة التدريس على الطلاب في مختلف الكليات مع المحتوى العلمي الذي يضمه الكتاب الجامعي في كل تخصص.

كما ناشد رئيس جامعة بنها، عمداء الكليات بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وإدماج الطلاب في العملية التعليمية والمجتمعية، لما يعود بالنفع على الطلاب أنفسهم وعلى المجتمع بالفائدة.

وأكد على أهمية أن تعمل الكليات بجدية على تنمية مواردها الذاتية، حتى تتمكن من تقديم خدمة تعليمية وبحثية تحقق رضا الطلاب والباحثين.