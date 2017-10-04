أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة بنها يطالب بإنشاء مركز للكتاب الجامعي بكل الكليات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس جامعة بنها يطالب بإنشاء مركز للكتاب الجامعي بكل الكليات

05:38 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

رئيس جامعة بنها يطالب بإنشاء مركز للكتاب الجامعي بكل الكليات

الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

طالب الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها بضرورة إنشاء مركز لتوزيع الكتاب الجامعي بكل كلية من كليات الجامعة الـ 15.

وشدد القاضي خلال اجتماعه بمجلس عمداء كليات جامعة بنها الذي عُقد، اليوم الأربعاء، على أهمية أن تتوافق المحاضرات التي يلقيها أعضاء هيئة التدريس على الطلاب في مختلف الكليات مع المحتوى العلمي الذي يضمه الكتاب الجامعي في كل تخصص.

كما ناشد رئيس جامعة بنها، عمداء الكليات بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وإدماج الطلاب في العملية التعليمية والمجتمعية، لما يعود بالنفع على الطلاب أنفسهم وعلى المجتمع بالفائدة.

وأكد على أهمية أن تعمل الكليات بجدية على تنمية مواردها الذاتية، حتى تتمكن من تقديم خدمة تعليمية وبحثية تحقق رضا الطلاب والباحثين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بسبب الفصول المشتركة.. أزمة بين "تعليم القليوبية" وجامعة بنها بسبب

    أخبار

  • إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالخصوص

    أخبار

  • محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المشروعات بـ"الخانكة"

    أخبار

  • "تعليم القليوبية": الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية وعدم ربطها بدفع

    أخبار

إعلان

19ca2b65d7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري