ضبط عاطلين بأسوان بحوزتهما 50 كيلو بانجو

أسوان - إيهاب عمران:

نجح ضباط مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسوان، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو، في ضبط عاطلين، وبحوزتهما 50 كجم من البانجو وبندقية آلية.

تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان إخطارًا من العميد محمود عوض مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط حملة مكبرة من مباحث مكافحة المخدرات، بالتعاون مع مباحث كوم أمبو المتهمين "زيدان .م .ز" 17 سنة، عاطل، و"أمين .ر. أ" 19 سنة، عاطل، وبحيازتهما بندقية آلية و7 طلقات وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي (50) كيلو جرام، وكمية من نبات جوهر الأفيون تزن حوالي (250) جرام.

تحرر عن ذلك المحضر رقم "4480/2017" إداري المركز، وجاري العرض على النيابة العامة.