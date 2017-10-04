​وزير القوي العاملة: انخفاض البطالة إلى 11.9% خلال العام الجاري

كتب- محمد غايات:

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أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة البطالة من 1 إلى 1.5% خلال معدلات كل عام.

وقال وزير القوي العاملة - في تصريحات له بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء-، "إن البطالة انخفضت إلى 11.9% خلال العام الجاري.. وهو ما يشير إلى أن منحنى البطالة يسير فى اتجاه الانخفاض.. وهذا شيء جيد جدا".