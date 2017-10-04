محكمة إيرانية تؤيد حكم سجن مفاوض نووي 5 سنوات بعد ادانته بالتجسس

طهران - (د ب أ):

أيدت محكمة استئناف إيرانية سجن محاسب إيراني شارك في المفاوضات مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي، خمسة أعوام بعد إدانته بالتجسس.

وكان حكم الإدانة قد صدر من محكمة أدنى العام الماضي، بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

ورغم أن التقرير لم يذكر اسم المدان صراحة، إلا أنه يبدو أنه يتعلق بقضية عبدالرسول دري اصفهاني.

وفي عام 2015 كان دري اصفهاني يعمل خبيرا اقتصاديا للوفد الإيراني خلال المرحلة النهائية من مفاوضات الاتفاق النووي.

وبحسب تقارير من مصادر إعلامية مقربة للمتشددين الإيرانيين، تجسس دري لصالح الغرب، ومرر معلومات اقتصادية سرية.

وفي أغسطس 2016 القت السلطات الإيرانية القبض على درى، واحتجزته لفترة وجيزة، ولكن تم اطلاق سراحه بكفالة.

وآنذاك رفضت وزارة الخارجية الإيرانية وجهاز المخابرات الاتهامات ووصفوها بالسخيفة.

وتكهن المعلقون أن حيازة دري اصفهان لجواز سفر كندي، قد تكون السبب وراء الاتهامات. ومن غير المسموح به رسميا حيازة جواز سفر أجنبي في إيران.