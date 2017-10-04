أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

محكمة إيرانية تؤيد حكم سجن مفاوض نووي 5 سنوات بعد ادانته بالتجسس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محكمة إيرانية تؤيد حكم سجن مفاوض نووي 5 سنوات بعد ادانته بالتجسس

05:13 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

محكمة إيرانية تؤيد حكم سجن مفاوض نووي 5 سنوات بعد ادانته بالتجسس

محكمة إيرانية

طهران - (د ب أ):

أيدت محكمة استئناف إيرانية سجن محاسب إيراني شارك في المفاوضات مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي، خمسة أعوام بعد إدانته بالتجسس.

وكان حكم الإدانة قد صدر من محكمة أدنى العام الماضي، بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

ورغم أن التقرير لم يذكر اسم المدان صراحة، إلا أنه يبدو أنه يتعلق بقضية عبدالرسول دري اصفهاني.

وفي عام 2015 كان دري اصفهاني يعمل خبيرا اقتصاديا للوفد الإيراني خلال المرحلة النهائية من مفاوضات الاتفاق النووي.

وبحسب تقارير من مصادر إعلامية مقربة للمتشددين الإيرانيين، تجسس دري لصالح الغرب، ومرر معلومات اقتصادية سرية.

وفي أغسطس 2016 القت السلطات الإيرانية القبض على درى، واحتجزته لفترة وجيزة، ولكن تم اطلاق سراحه بكفالة.

وآنذاك رفضت وزارة الخارجية الإيرانية وجهاز المخابرات الاتهامات ووصفوها بالسخيفة.

وتكهن المعلقون أن حيازة دري اصفهان لجواز سفر كندي، قد تكون السبب وراء الاتهامات. ومن غير المسموح به رسميا حيازة جواز سفر أجنبي في إيران.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • معلومات عن الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدد بتمزيقه

    أخبار

  • صراع قوة في الأمم المتحدة حول الاتفاق النووي الإيراني

    أخبار

  • نتانياهو يطالب في بوينوس ايرس بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران

    أخبار

  • رومانيا تعترض أكثر من 200 مهاجر في البحر الأسود

    أخبار

إعلان

feecaefd03.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية