المالية تطرح 13.75 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 19%

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أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 13.75 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.750 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو 19%، وتم تغطيته بنحو2.11.9 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه، لأجل 357 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو 18.4%، وتم تغطيته بنحو 3.6 مرة.

وتعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 145.750 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الحالي.

وذكرت الوزارة في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 32.750 ،و32.750 ،و34 ،و34 مليار جنيه على التوالي.

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وأضافت المالية أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر 2020) بقيمة 4.5 مليار جنيه، الى جانب طرح سندات أجل 5 سنوات (استحقاق أكتوبر 2022) بقيمة 2.5 مليار جنيه، موضحةً أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق ديسمبر 2024) بقيمة 3.250 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2025) بملياري جنيه.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.