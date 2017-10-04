شكري لمبعوث ترامب: القضاء على داعش لا يعني نهاية الإرهاب

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استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، "بريت ماكجيرك" المبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين تبادلا الرؤى حول تقييم جهود مكافحة التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، وما تم تحقيقه من إنجازات على الارض في هذا الصدد، بما في ذلك سبل التعامل مع مرحلة ما بعد هزيمة داعش في العراق وكيفية تعزيز ما تحقق من تقدم على الأرض.

وفى هذا السياق، أشاد وزير الخارجية بتضحيات الجيش العراقي، وما حققه من انتصارات في تحرير الأراضي من قبضة التنظيم، بدعم من التحالف الدولي، مؤكدًا أهمية عدم السماح لأية متغيرات أو خلافات داخلية بتشتيت جهود محاربة التنظيم، ونوه بضرورة توفير الدعم الدولي اللازم للعراق لمساعدته في استكمال مهمته خلال هذه المرحلة المفصلية، وبما يسمح باستعادة الاستقرار في المناطق المحررة ودفع جهود المصالحة الوطنية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المحادثات تناولت أيضا الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتنظيم في سوريا، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار والمناطق منخفضة التوتر بها، إضافة الى مستقبل مسار العملية السياسية تحت رعاية الامم المتحدة.

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وأعرب المبعوث الأمريكي عن تقدير بلاده لدور مصر في دعم التسوية السياسية للازمة السورية، وإسهامها في رعاية اتفاقيات المناطق منخفضة التوتر في بعض المناطق السورية.

وحرص وزير الخارجية على نقل موقف مصر في معركة مكافحة الارهاب بكل وضوح، مشيرًا إلى ان القضاء على تنظيم داعش ليس نهاية المطاف، وحذرا من خطورة تحقيق نصر غير مكتمل ضد التنظيمات الإرهابية في المنطقة، مؤكدًا أهمية مواجهة كل هذه التنظيمات، مع تعزيز التعاون بين دول التحالف فيما يتعلق بوقف أنشطة تمويل أو دعم الإرهاب تحت ستار العمل الخيري والدعوي.

واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق جهود مصر في إطار التحالف، ومجموعات العمل المختلفة المنبثقة عنه، مبرزا ما تقوم به مصر ومؤسساتها الدينية من جهود في مجال مكافحة الفكر المتطرف وإفراغ الخطاب الديني للتنظيمات الإرهابية من محتواه وتأثيره على عقول الشباب.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الطرفين بحثا أيضا سبل تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وفي المحافل الدولية والأمم المتحدة، لاسيما في ظل رئاسة مصر الحالية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الامن.